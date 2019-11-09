Происшествия
Две женские руки нашли в рюкзаке доцента СПбГУ Соколова. В его квартире – отрезанная голова и пила
Руки, которые были найдены утром субботы в реке Мойке, могут принадлежать родственнице именитого петербургского историка. Олег Соколов находится в больнице с переохлаждением, в его квартире полицейские увидели жуткое.
Подробности утреннего происшествия сообщает 47news. По информации издания, в данные секунды продолжается обыск в квартире дома 82 на набережной реки Мойки. Здесь живёт 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Женское тело, голова и окровавленная пила – первое, что увидели следователи и полицейские. Личность погибшей устанавливается, есть версия, что это родственница Соколова.
Сам ученый находится в Мариинской больнице. Около пяти утра его вытащили из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, а в нем – две отрезанные по локоть женские руки.
Справка:
Кандидат исторических наук Олег Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности истории наполеоновских войн. Он член научного совета Российского военно-исторического общества, в котором председательствует министр культуры Владимир Мединский. Соколов считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. За научную и общественную деятельность награждён орденом Почётного легиона. Также историк консультирует режиссёров, снимающих фильмы об эпохе Наполеона. Соратники по реконструкции называют его «Сир».