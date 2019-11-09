Две женские руки нашли в рюкзаке доцента СПбГУ Соколова. В его квартире – отрезанная голова и пила

Руки, которые были найдены утром субботы в реке Мойке, могут принадлежать родственнице именитого петербургского историка. Олег Соколов находится в больнице с переохлаждением, в его квартире полицейские увидели жуткое.

Подробности утреннего происшествия сообщает 47news. По информации издания, в данные секунды продолжается обыск в квартире дома 82 на набережной реки Мойки. Здесь живёт 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Женское тело, голова и окровавленная пила – первое, что увидели следователи и полицейские. Личность погибшей устанавливается, есть версия, что это родственница Соколова.

Сам ученый находится в Мариинской больнице. Около пяти утра его вытащили из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, а в нем – две отрезанные по локоть женские руки.



