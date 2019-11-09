Петербуржцы пожаловались на соль на тротуарах. В Смольном утверждают, что не меняли регламент уборки

Вопреки обещаниям Смольного, соль снова стала появляться на петербургских тротуарах. 9 ноября читатель «Фонтанки» Алексей заметил рассыпанный реагент возле метро «Московские ворота».

«Соль вернулась на улицы города, и в больших объемах. На тротуарах та же картина. Как же так?» – вопрошает читатель. И прилагает фото:

Слухи о возобновлении использования реагента появились после смены руководства комитета по благоустройству. 1 ноября свой пост покинул многолетний председатель ведомства Владимир Рублевский, главный идеолог «бессолевой диеты». Но и.о. комблага Сергей Малинин пообещал сохранить подход предшественника.





По словам чиновника, это решение остается в силе. «Регламент уборки никто не менял, и никакой чистой соли, да еще и при плюсовой температуре, быть не может», – прокомментировал он информацию от читателя. Сергей Малинин также обещал взять адрес на контроль и разобраться, если это территория комитета.