Водитель каршеринга в Купчино заехал на перекрёсток с веселой компанией и ударом в бок расстроил другого автомобилиста

Авария с участием каршерингового автомобиля произошла на перекрёстке улиц Димитрова и Будапештской в Петербурге под утро 9 ноября. Компания в арендованной машине была навеселе.

О ДТП в соцсетях сообщили его участники, которые оказались в своей KIA на перекрестке в полпятого утра. По их словам, из машины поминутной аренды с брендом «Делимобиль» после столкновения вышла компания из 4–5 человек. В руках у некоторых были бутылки, молодые люди явно находились в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы утверждают, что в итоге водитель и его пассажиры просто сбежали, бросив полуразбитую машину посреди перекрёстка. Кроме железа в машинах, судя по всему, никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в ГУ МВД РФ по городу и области.



