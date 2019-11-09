Из Мойки спасли замерзшего пенсионера. В рюкзаке у него лежали женские руки

Мужчину с переохлаждением доставили в одну из больниц Петербурга утром 9 ноября. Плавал он с отрубленными женскими руками.

Как сообщает городское управление Следственного комитета, после того как 63-летнего мужчину вытащили из реки, на место пришлось ехать не только врачам и спасателям, но и следователям. Из рюкзака вытащили две руки и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Владелец жуткого груза в больнице с переохлаждением.



