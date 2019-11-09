Происшествия
В Смоленске глава района погиб, помогая тушить пожар
Чиновник, занимавший пост главы района в Смоленской области, погиб, помогая соседям потушить пожар.
Как сообщает 9 ноября местное издание Smol Daily, трагедия произошла вчера в половине десятого вечера в поселке городского типа Холм-Жирковский. В Школьном переулке загорелся частный дом, и на помощь соседям бросился глава Холм-Жирковского 60-летний Олег Макаров. Поднимаясь по лестнице на чердак, он почувствовал себя плохо. Чиновник умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Предположительно, напрямую его смерть не связана с возгоранием – у мужчины оторвался тромб.
Алексей Островский примет участие в церемонии прощания с главой Холм-Жирковского района – https://t.co/wB40H79abg#Новости, #Смоленск pic.twitter.com/h32zPeQXsm— информагентство ОЧГС (@O4GS_DAILY) 9 ноября 2019 г.
Олег Макаров – уроженец Смоленской области. Районом руководил пять лет.