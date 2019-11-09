Рядом с «Балтийской» KIA подбила машину скорой. Среди медиков пострадавших нет, а вот виновнику помощь потребовалась

Два человека оказались в больнице с переломами после аварии с участием машины скорой помощи в Адмиралтейском районе Петербурга. Водитель легковушки не удержал руль.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около семи утра 9 ноября напротив 9-го дома по Митрофаньевскому шоссе. 50-летний водитель KIA не справился с управлением, подбил медицинский «Форд» и уехал в фонарь. Он и его пассажирка, 21-летняя девушка, в больнице в состоянии средней степени тяжести. Среди медиков и их пациентов пострадавших нет.



