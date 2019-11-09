«Здравствуйте, у нас тут теракт». Петербургские школьники «соскучились» по донимавшему их анониму и звонят в полицию сами

Сразу два звонка с сообщениями о заминировании петербургских школ поступили в службу «112» 8 ноября. Баловались ученики, один из них – второклассник.

Как стало известно «Фонтанке», один из звонков раздался в полдень. Юный голос был вежлив и сообщил коротко: «Здравствуйте, у нас тут теракт». В дежурной службе выяснили, что звонок прошёл с территории 692-й школы на улице Демьяна Бедного в Выборгском районе. Звонил семиклассник, телефон он взял у подруги. В полиции размышляют о возбуждении уголовного дела. Школу проверили и ничего опасного не нашли, эвакуировать детей не стали.

Второй звонок раздался около 11 часов, ученик пожаловался, что его «школа заминирована». Разговаривал он из здания образовательного учреждения №317 на Серпуховской улице в Адмиралтейском районе. Уже в школе полиция выяснила, что звонил второклассник. Хулигана передали родителям. Эвакуация также не проводилась.

Серия электронных писем в конце прошлого образовательного года вынуждала выгонять толпы школьников на улицы ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Как тогда выяснила «Фонтанка», к рассылке могли быть причастны молодые люди из России и Украины, которые между собой делили многомиллионный теневой рынок онлайновых компьютерных игр.



