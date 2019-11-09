О бомбах на центральных станциях метро Петербурга рассказали с адреса адвоката, который не любит российскую власть

Восемь взрывных устройств на станциях метро Петербурга «Площадь Восстания» и «Невский проспект» искали взрывотехники и кинологи из-за сообщения, которое пришло с электронной почты адвоката. Он защищает от чиновничьего произвола.

По информации «Фонтанки», письмо, которое пришло через форму обратной связи на сайте петербургского метрополитена, к 9 ноября стало уголовным делом. Подозреваемых в нем пока нет. В сообщении рассказывалось, что искать надо восемь взрывных устройств на двух станциях подземки. Пришла угроза с электронного адреса, который состоит из номера телефона. Поисковики выдают его как принадлежащий адвокату из Центра правовых экспертиз, его статус на сайте адвокатской палаты Москвы обозначен как действующий. На различных сайтах защитник выкладывал ролики и сообщения, в которых рассказывал о том, как «российские власти следят за каждым гражданином», прослушивают телефонные разговоры и просматривают электронную почту. В настоящее время его телефон отключён.

Как сообщалось ранее, письмо пришло около 4 часов дня. Станции проверили и ничего опасного не нашли. Закрывать их не стали.



