«В 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза». В Роспотребнадзоре рассказали об опасности кухонных губок

Губка для мытья посуды является главным рассадником бактерий на кухне, такой вывод содержится в памятке Роспотребнадзора, опубликованной 9 ноября на сайте ведомства.

«Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них», – говорится в документе.

В 77% исследованных ведомством кухонных губок были выявлены колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям. Еще 86% содержали дрожжи и плесень, а 18% – стафилококковые бактерии, отмечают в Роспотребнадзоре.

Источником распространения инфекции, по мнению ведомства, также становятся раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, мусорные ведра, а также комбайны, мясорубки, блендеры и миксеры.





«На ручке каждой четвертой кухонной плиты обнаружена невидимая глазу плесень», – пугает санитарное ведомство.

Кроме того, большинство вирусов, вызывающих инфекции, передаются через грязные руки.

Чтобы предотвратить появление инфекций, Роспотребнадзор советует мыть руки перед приготовлением еды и после, не ставить продуктовые сумки на стол, использовать разные разделочные доски для продуктов, регулярно очищать холодильник, менять губку для мытья посуды раз в неделю.

Напомним, действующие санитарные правила для заведений общепита предписывают замачивать грязную посуду в теплой воде с добавлением моющих средств, а остатки пищи удалять щеткой или деревянной лопаткой. Обеденные столы следует протирать ветошью, а не губками.