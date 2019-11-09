Сам себе полицейский. Петербуржец в одиночку скрутил грабителей

В Петербурге при попытке ограбления квартиры задержаны два человека. С ним в одиночку справился 20-летний хозяин.

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, накануне поздно вечером грабители вошли в подъезд 17-го дома по проспекту Ветеранов, выбрали подходящую квартиру, вскрыли отмычкой замок и вошли. Некоторое время они исследовали комнаты, складируя у выхода непосильно нажитое – телевизор, пневматический пистолет-пулемет, одежду.

Возвращение хозяина не входило в планы преступников, но оно состоялось и вышло довольно эффектным. Молодой человек ворвался в собственную квартиру, уложил налетчиков на пол и так припугнул, что те пролежали до приезда полиции с похвальной покорностью.

В неудачном походе на квартиру заподозрены 42-летний житель деревни Лаголово Виталий Тимофеев и 38-летний петербуржец Денис Баранник. Раньше они привлекались к уголовной ответственности за грабеж, побои, угрозу убийством, незаконный оборот оружия, кражу.



