Петербуржцам предлагают провести инвентаризацию шкафов – ненужные вещи готов забрать благотворительный магазин «Спасибо!»

Благотворительный магазин «Спасибо!» готов забрать у петербуржцев ненужные вещи, которые будут направлены на благотворительные цели или на переработку. При этом горожанам не надо будет никуда их везти, за ними приедут.

Акцию запланировали на 12 ноября. До этого времени тем, кто решил принять в ней участие, необходимо провести инвентаризацию шкафов и собрать вещи, которые уже не нужны, и позвонить организаторам, сообщив адрес и удобное время, чтобы их забрали.

Принимаются женская, мужская и детская одежда и обувь, книги и пр. (Подробнее можно узнать здесь). Вещи в хорошем состоянии будут направлены на благотворительность – людям, которые в них нуждаются. Часть пойдёт на реализацию в магазины «Спасибо!», а средства с продажи будут направлены в благотворительные фонды. Непригодные для дальнейшего использования вещи отправятся на переработку.

Подробности акции можно узнать в официальном паблике «Спасибо!».

В магазине отметили, что в Центре выдачи «Спасибо!» около 8000 человек в год получают вещи бесплатно. За 9 лет «Спасибо!» перечислил более 23 млн рублей в благотворительные организации Петербурга и планирует устанавливать новые рекорды.