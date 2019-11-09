В деле об убийстве экс-мэра Киселевска появился холодильник, начиненный оружием и золотом

Холодильник появился в деле об убийстве экс-мэра Киселевска. Да не простой, а с оружием и золотом.

О необычном вещдоке сообщил 9 ноября Следственный комитет. Ранее подозреваемые в нападении на 59-летнего Сергея Лаврентьева были задержаны, сейчас следственные действия привели в частный дом одного из фигурантов. Там под бетонными плитами и деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который использовали как капсулу для сохранности тайника.

«Внутри холодильника в пакетах и завернутой материи обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также предметы, которые могли быть использованы при совершении преступлений: наручники, перчатки, маски, в одном из пакетов находились изделия, предположительно из золота», – отметили в ведомстве.

Задержанных проверят на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Кемеровской области, – очевидно, что все найденное в холодильнике лежало там не просто так.





Напомним, Лаврентьева, руководившего промышленным городом в Кузбассе в течение 15 лет, застрелили поздно вечером 31 октября. Предположительный мотив – разбойное нападение. Неизвестные вторглись на территорию его домовладения, после чего хозяин взял ружье и вышел во двор. Завязалась перестрелка. Был убит не только бывший чиновник, но и один из налетчиков. В районе был объявлен план «Перехват». По его результатам были задержаны двое нападавших, они оказались жителями города Белово, что тоже находится в Кемеровской области.