Дело высшего пилотажа. Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн рублей

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Василий Авилов стал свидетелем по делу о хищении 250 млн рублей из авиакомпании.

Как передает 9 ноября РБК, основные обвинения предъявлены его бывшему подчиненному — Владимиру Александрову. Речь идет об уголовном деле, возбужденном по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере). По данным следствия, вместе с Александровым в составе организованной группы были экс-директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова и юристы коллегии адвокатов «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец. В 2015–2016 годах они якобы организовали заключение договоров на оказание юридических услуг: их исполнителями формально числились Сливко и Кибец, но фактически все работы выполняли сотрудники юридического департамента самого «Аэрофлота». В результате ущерб от этой деятельности составил 250 млн рублей — эти деньги «необоснованно перечислялись» на счет коллегии адвокатов, полагают следователи. Александров свою вину не признает.

Василий Авилов «некоторое время» был руководителем Александрова, отмечает РБК. Согласно данным на сайте авиакомпании, Авилов с 1997-го по 2013 год занимал должность руководителя администрации «Аэрофлота» и в сентябре 2013-го был назначен заместителем гендиректора авиакомпании. Александров пришел в «Аэрофлот» как раз в 2013 году, а в июле 2016 года стал заместителем гендиректора по правовым и имущественным вопросам.

По данным агентства, в ближайшее время планируется проведение очной ставки между Авиловым и Александровым. В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от комментариев.



