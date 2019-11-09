На Пискаревке водитель KIA не удержалась на дороге. Она без сознания

В тяжёлом состоянии в больницу доставлена жительница Петербурга, которая на своей KIA съехала с дороги ночью 9 ноября.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, машина упала в кювет возле 20-го дома по Пискаревскому проспекту в пять утра. За рулем находилась 38-летняя женщина, с дороги она съехала из правого ряда на правую же сторону. Что стало причиной аварии, для дорожной полиции не очевидно, пострадавшая в тяжелом состоянии и объяснить, как оказалась в кювете, не может. Машина столкнулась с препятствием, но с каким, в ГИБДД уточнить не смогли.

По данным "Фонтанки", женщина врезалась в столб. У пострадавшей стаж вождения с 2005 года, ранее она водила аккуратно. В момент происшествия была трезва.



