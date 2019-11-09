Молочные инвестиции. Valio присматривается к покупке «Галактики»

Финская компания Valio может стать совладельцем завода «Галактика» в Ленинградской области.

Как сообщает 9 ноября РБК со ссылкой на источники на банковском рынке, компании ведут переговоры, и Valio проводит аудит «Галактики».

В самих компаниях информацию о готовящейся сделке не подтвердили. По словам председателя правления ГК «Галактика» Игоря Дю, предприятие ведет переговоры о сотрудничестве с Valio «со дня своего основания».

В Valio указали, что на текущий момент никаких решений не принято, а основным объектом для инвестиций компании был и остается собственный завод в Московской области.





Стоимость «Галактики» оценивается в 1,3 млрд рублей. Если Valio войдет в капитал компании, она сможет улучшить свои финансовые показатели, а финская компания получит возможность распространять продукцию по России даже в условиях эмбарго.

Среди мотивов, подтолкнувших собственников «Галактики» к продаже части бизнеса, могут быть не только объективные рыночные сложности (рост себестоимости производства, снижение рентабельности), но и субъективные проблемы акционеров.