Василисе срочно требуется операция

У маленькой Василисы синдром Дауна. Кроме этого её долгое время преследовали приступы эпилепсии, которые негативно сказались на развитии ребёнка. Врачи смогли подобрать лечение, давшее положительные результаты, но девочка столкнулась ещё с одной проблемой – ей срочно нужна операция на тазобедренном суставе. Только квот на этот год уже нет, как нет и времени их ждать. Денег на платную операцию у семьи тоже нет.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Василиса Коржова, 6 лет.

Деформация тазобедренных суставов.

Спасёт операция. Не хватает 300 770 руб.

«Сразу после рождения у Василисы выявили синдром Дауна. А в шесть месяцев начались приступы эпилепсии. Судороги не проходили часами. Из-за приступов произошёл резкий откат в развитии. Василиса перестала двигаться, пропала реакция. Ни одно лекарство не помогало. Лишь три года назад врачам в Москве удалось подобрать лечение, которое дало положительный результат.

Благодаря ежедневному труду и упорству Василиса начала постепенно восстанавливаться – научилась ползать, сидеть, стоять. А недавно дочка сделала первые шаги при поддержке! Но теперь мы столкнулись с новой проблемой: у Василисы деформировались тазобедренные суставы. Врачи запретили ей не только ходить, но даже ползать. Требуется срочное хирургическое вмешательство – необходимо воссоздать правый тазобедренный сустав.

Однако госквот сейчас нет, они появятся только в следующем году. На ожидание уйдёт драгоценное время, а вместе с ним и все навыки, наработанные Василисой с таким трудом. Пожалуйста, помогите нам, самостоятельно оплатить лечение нашей семье не по силам – живём на зарплату мужа. Я не работаю, ухаживаю за дочкой-инвалидом». Ирина Хохлова, Москва.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Василисы паралитический вывих головки правой бедренной кости и децентрация головки левого бедра. Сейчас девочке необходима операция на правой ноге. Мы устраним вывих бедренной кости методом корригирующей остеотомии бедра и таза, установим металлоконструкцию, которая будет удерживать части костей до момента сращивания. Это поможет обеспечить подвижность ноги и избежать развития болевого синдрома».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».