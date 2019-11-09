В оранжерею Таврического сада вернули тепло. На ремонт хватило трёх часов

Теплоэнергетики закончили ремонтные работы на Потемкинской улице в Петербурге. Труба, которая питает оранжерею Таврического сада, обновлена.

Как сообщает 9 ноября пресс-служба ГУП «ТЭК», на ремонт хватило 3,5 часов. Поменяли кусок трубы диаметром 10 см, заменено 3,5 метра теплосети.

Оранжерея и тысячи редких растений начали замерзать два дня назад. Спасать их оказалось некому – ранее принадлежащая банку «Санкт-Петербург» теплосеть была продана и в итоге оказалась бесхозной.





Мёрзнут цветы и те, кто за ними ухаживает, не первый раз с начала отопительного сезона. В октябре трубы ремонтировали «Теплосети Санкт-Петербурга». В ТЭК отметили, что выезжают на ремонт не принадлежащих им сетей второй раз за месяц.