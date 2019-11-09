Родители утонувшей в Турции Алисы идут к Бастрыкину. Они хотят передачи дела в центральный аппарат СК

Родители 12-летней Алисы из Петербурга, которая погибла в бассейне в Турции, приглашены на прием к главе Следственного комитета. Ранее супруги жаловались на отсутствие подвижек в областном СК и хотели добиваться передачи уголовного дела в центральный аппарат.

«Цель, оправданная и обоснованная, достойна, чтобы идти к ней. Завтра мы приглашены на приём к господину Бастрыкину», – написал в полночь 9 ноября отец Алисы Андрис Лейкуцис на своей странице «ВКонтакте».

23 октября супружеская пара была на приеме у руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. Как потом рассказали Андрис и его жена Наталья, у них сложилось впечатление, что заявление о «взятии дела под личный контроль» – всего лишь слова.

«Дело пообещали забрать в управление, в отдел по расследованию особо важных дел, но сначала все доделают на уровне Всеволожского отдела. Как дело будет двигаться дальше, не известно», – говорили они и с тех пор начали искать возможность попасть к главе ведомства, так как, по их мнению, с расследованием такого дела могут справиться только следователи центрального аппарата, «поскольку имеют опыт в подобных вопросах».





«Самое большое опасение вызывает, что в Турции могут не проверить конструктив горки, насоса и бассейна на безопасность, поскольку дело возбуждено за непреднамеренное убийство, а значит, что производители бассейнов, горок и насосов находятся вне рамок расследования, продолжают их поставлять по всему миру, в том числе в Россию», – отмечали потерпевшие.

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в самой Турции вину за трагедию возложили не только на владельцев и администраторов отеля, но и на родителей девочки – мол, плохо следили за ребенком. Россияне очень удивились такому повороту событий.

Алиса из Петербурга утонула в бассейне в Бодруме 18 августа 2019 года. Ее руку засосало в трубу слива, девочка не могла освободиться и долго пробыла под водой. Она впала в кому, из которой не вышла.

Всего в Турции за этот год погибли около 90 россиян.