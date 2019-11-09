На Лиговском машина полиции столкнулась с «Мерседесом». Сияющая «люстра» осталась незамеченной

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке Лиговского проспекта и Курской улицы в Петербурге вечером 8 ноября. Машину полиции подбило в двух местах.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, автомобиль одного из подразделений полиции переезжал перекрёсток с включёнными проблесковыми маячками около десяти часов вечера. По словам очевидцев, служебная машина стояла на перекрёстке, затем включила сирену, поехала и совершила резкий поворот. В этот момент по дороге на приличной скорости ехал «Мерседес», судя по повреждениям на фото, он подбил «Форд» «носом», у машины теперь отсутствует передняя левая фара, помят капот.

У полицейского автомобиля разбиты переднее и заднее крыло с правой стороны, выбиты обе фары. В аварии никто не пострадал.



