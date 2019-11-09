«Христианский Гений Миллиардер Канье Уэст». Рэпер пообещал сменить имя для участия в президентских выборах

Американский рэпер Канье Уэст на фестивале инноваций Fast Сompany в Нью-Йорке заявил, что собирается принять участие в президентских выборах в 2024 году. Причем выступить на них он планирует под именем «Христианский Гений Миллиардер Канье Уэст», пишет 8 ноября CNN.

Зал отреагировал на предложение Уэста смехом, отмечает издание. Рэпер рассказал о притеснении темнокожих и заявил, что после того, через что ему пришлось пройти, он может называть себя как угодно. А люди, которые считают «некрасивым», когда человек называет себя миллионером, ему не нравятся.

«Я могу официально сменить свое имя «Христианский Гений-Миллиардер Канье Уэст» на год, пока вы все не поймете, что это значит... В тот момент, когда вы читаете заголовки, в которых говорится, что Канье сумасшедший, один из трех афроамериканцев находится в тюрьме, и все знаменитости — тоже в личной тюрьме, потому что они не могут ничего сказать, у них нет мнения, они так напуганы!» — заявил Канье Уэст.

В соцсетях уже резко отреагировали на эти слова рэпера — многие в Twitter интересуются, не закончились ли у музыканта таблетки, а также ставят ему различные диагнозы — от биполярного расстройства до мании величия.



