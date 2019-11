Звезды европейского футбола едут в Петербург. Бельгийцы назвали состав на матч со сборной России

Сборная Бельгии по футболу объявила состав на два заключительных матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом 8 ноября сообщается в Twitter команды.

Напомним, встреча пройдет 16 ноября на «Газпром Арене» в Петербурге, по ее итогам определится победитель отборочной группы I.

Едут в Северную столицу бельгийцы со следующим составом:

вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Матс Сельс («Страсбур»), Симон Миньоле («Брюгге»), Хендрик ван Кромбрюгге («Андерлехт»);

защитники: Дедрик Боята («Герта»), Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Элиас Коббаут («Андерлехт»), Жезон Денайер («Лион»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Брэндон Мехеле («Брюгге»);

полузащитники: Эден Азар («Реал Мадрид»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Насер Шадли («Андерлехт»), Аксель Витцель, Торган Азар (оба — «Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Юри Тилеманс, Деннис Прат (оба — «Лестер»);

нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Миши Батшуайи («Челси»), Яри Версхарен («Андерлехт»), Максим Лестьенн («Стандард»), Леандро Троссард («Брайтон»).

