Глава ВАДА заявил, что решение об участии России в Олимпиаде примут до конца года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решит до конца года, примут ли российские спортсмены участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом 8 ноября в эфире польского телевидения заявил новый глава ВАДА Витольд Банька, пишет РИА «Новости».

«Наверняка ситуация в этом году будет выяснена, будут приняты конкретные решения и рекомендации на будущее, в том числе и Олимпийские игры», – цитирует агентство его слова.

Напомним, Витольд Банька был избран на свой пост 7 ноября, к исполнению обязанностей он приступит с 1 января 2020 года. Ранее он жестко высказывался по отношению к России и допинговым скандалам.

«Пойманных на допинге нужно сурово наказывать. У допинга нет национальности. Я хочу, чтобы все уяснили: я никогда не потерплю обмана в спорте. Я никогда не потерплю спортсменов, принимающих допинг. Я никогда не потерплю манипуляций», — говорил Банька.



