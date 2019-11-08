Глава ВАДА заявил, что решение об участии России в Олимпиаде примут до конца года
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решит до конца года, примут ли российские спортсмены участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом 8 ноября в эфире польского телевидения заявил новый глава ВАДА Витольд Банька, пишет РИА «Новости».
«Наверняка ситуация в этом году будет выяснена, будут приняты конкретные решения и рекомендации на будущее, в том числе и Олимпийские игры», – цитирует агентство его слова.
Напомним, Витольд Банька был избран на свой пост 7 ноября, к исполнению обязанностей он приступит с 1 января 2020 года. Ранее он жестко высказывался по отношению к России и допинговым скандалам.
«Пойманных на допинге нужно сурово наказывать. У допинга нет национальности. Я хочу, чтобы все уяснили: я никогда не потерплю обмана в спорте. Я никогда не потерплю спортсменов, принимающих допинг. Я никогда не потерплю манипуляций», — говорил Банька.
Справка:
Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности, в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории. Однако в сентябре министр спорта РФ Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо с решением принять эти условия. В ответ на это в сентябре 2018 года российское агентство получило условное восстановление в правах при условии выполнения ряда требований, одно из которых – передача всех допинговых баз отечественных спортсменов. После небольшой задержки, которая вызвала новую волну критики и требований повторно дисквалифицировать РУСАДА, базы были все-таки переданы.