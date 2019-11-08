11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день»

Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день». Всем жителям России будут доступны продукты банка и компаний его экосистемы по интересным условиям – с большими скидками.

Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, Delivery Club, DocDoc и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Воспользоваться специальными предложениями можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября 2019г. — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября 2019г.— для корпоративных клиентов.

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

потребительский кредит со сниженной ставкой;

со сниженной ставкой; скидки в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;

в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка; повышенный кешбэк до 10% по новым бизнес-картам;

до 10% по новым бизнес-картам; возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности;

до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности; скидка до 40% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка:

Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.

предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Cервис по поиску врачей DocDoc предложит консультации специалистов со скидкой до 24%.

предложит консультации специалистов со скидкой до 24%. Платформа знаний и сервисов «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой до 65%.

«В День рождения принято получать подарки, мы же, напротив, дарим их сами. «Зелёный день» становится доброй традицией, когда Сбербанк вместе с компаниями нашей экосистемы и партнёрами предлагает множество скидок, бонусов и интересных предложений для своих клиентов. Мы рады, что растёт число компаний, которые поддерживают эту инициативу уже второй год, например, Гостиничный комплекс «Охта Парк», – прокомментировал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.