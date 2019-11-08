11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день»
Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день». Всем жителям России будут доступны продукты банка и компаний его экосистемы по интересным условиям – с большими скидками.
Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, Delivery Club, DocDoc и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.
Воспользоваться специальными предложениями можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября 2019г. — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября 2019г.— для корпоративных клиентов.
Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:
- потребительский кредит со сниженной ставкой;
- скидки в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;
- повышенный кешбэк до 10% по новым бизнес-картам;
- возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности;
- скидка до 40% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».
Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка:
- Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.
- Cервис по поиску врачей DocDoc предложит консультации специалистов со скидкой до 24%.
- Платформа знаний и сервисов «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой до 65%.
«В День рождения принято получать подарки, мы же, напротив, дарим их сами. «Зелёный день» становится доброй традицией, когда Сбербанк вместе с компаниями нашей экосистемы и партнёрами предлагает множество скидок, бонусов и интересных предложений для своих клиентов. Мы рады, что растёт число компаний, которые поддерживают эту инициативу уже второй год, например, Гостиничный комплекс «Охта Парк», – прокомментировал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.
Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.
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