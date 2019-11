Илон Маск сделал биржевому спекулянту предложение, от которого тот не сможет отказаться

Илон Маск пригласил своего давнего и заклятого врага, биржевого спекулянта Дэвида Эйнхорна, посетить завод Tesla и даже готов сам провести экскурсию. Глава известного хедж-фонда Greenlight Capital Эйнхорн не только регулярно предрекает Маску скорое банкротство, но и постоянно играет на бирже на понижении акций Tesla.

Парадокс заключается в том, что Эйнхорн даже не может отказаться от приглашения и вынужден будет посетить завод во Фремонте, пишет 8 ноября Electrek.

Фонд Эйнхорна играет на бирже в так называемые «шорты» – короткие позиции. То есть с утра биржевой спекулянт берет в залог у брокера акции, продает их по одной цене, а потом вечером, когда акции падают, выкупает их по более низкой и возвращает брокеру. Чем больше падают акции, тем больше доход, акции растут – спекулянт в прогаре.

В 2007 году Эйнхорн крупно заработал на падении знаменитого банка Lehman Brothers и с тех пор считался «специалистом» по предсказанию банкротств. Однако с Tesla у него пока получается не очень. Занимаясь перепродажей акций компании Маска с 2017 года, фонд получал довольно умеренные доходы, а в 2019-м и воовсе стал терпеть убытки. Особенно провальным для любителя «шортов» стал завершившийся квартал, где акции Tesla заметно подросли.

Но нервы Маску профессиональный биржевой игрок портит изрядно. Эйнхорн регулярно публикует свои «советы инвесторам», к которым, правда, в основном прислушиваются только те, кто вложил деньги в его хедж-фонд. При этом он не стесняется в выражениях: в своем последнем письме инвесторам Эйнхорн писал, что «Илон Маск сознательно организовал откровенное мошенничество», когда организовал покупку Solar City.

В ответ Маск давно и с удовольствием «троллил» спекулянта и даже прислал ему посылку, полную довольно потрепанных шорт, за что Эйнхорн вынужден был довольно кисло поблагодарить его как «человека, который держит свое слово».

I want to thank @elonmusk for the shorts. He is a man of his word! They did come with some manufacturing defects. #tesla pic.twitter.com/qsYfO8cbkp