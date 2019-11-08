На Стачек подросток перебегал дорогу и попал под колеса. Он в тяжелом состоянии

Школьник угодил под колеса Volkswagen возле торгового комплекса «Континент» в Кировском районе Петербурга вечером 8 ноября. До «зебры» он не дошел пару сотен метров.

Об аварии сообщает региональное управление ГИБДД. 14-летнего юношу сбили возле 99-го дома по проспекту Стачек. Там расположен торговый центр «Континент», но пешеходных переходов через оживленную улицу в непосредственной близости к нему нет, до ближайших светофоров по обе стороны от ТРК примерно по 250 метров. За рулем находился 57-летний мужчина. Подростка увезли в детскую больницу в тяжелом состоянии.



