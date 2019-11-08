Фильм о танцорах-геях вызвал протесты в Тбилиси. Ультраправые активисты использовали пиротехнику

В центре Тбилиси вечером 8 ноября несколько сотен ультраправых активистов пытались штурмом взять кинотеатр «Амирани», в котором проходила премьера фильма режиссера Левана Акина «А потом мы танцевали». Картина совместного производства Швеции, Грузии и Франции посвящена гомосексуальному роману двух танцоров грузинского национального ансамбля.

Как сообщили в местном МВД, радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, чтобы сорвать премьеру. В сотрудников правопорядка летела пиротехника. В результате были задержаны 11 человек. Кроме того, задержали мужчину, который напал на гражданскую активистку Анну Субелиани — она получила «удар тяжелым предметом по лицу». Возбуждено уголовное дело по статье «Насилие».

В Тбилиси идет штурм кинотеатра "Амирани".



Причина – в Тбилиси сегодня премьера грузино-шведского фильма о нетрадиционной любви грузинских танцоров "А потом мы танцевали".



"Грузинский марш" пытается не допустить показа фильма. pic.twitter.com/YsJpiyKo8F — Александра Зуева (@Stasha_z) 8 ноября 2019 г.

В полиции подчеркнули, что премьера фильма все же прошла по графику. Однако полиция остается в оцеплении, чтобы охранять посетителей следующего сеанса.



