«Пристрастие к виду пламени». В Воронежской области задержали пиромана, который хотел стать пожарным

Полиция Воронежской области нашла и задержала поджигателя, который признался в причастности к двум пожарам в деревне Медовка. Он кидал спичку и наблюдал за пламенем чуть поодаль.

О задержании 25-летнего жителя Рамонского района Воронежской области 8 ноября сообщает региональное управление МВД. Молодого человека подозревают в причастности к двум пожарам в Медовке — в июле и сентябре этого года. Оба дома принадлежали пенсионерам и сгорели полностью, владельцы остались целы. « При беседе с сотрудниками полиции он признался в содеянном. С его слов выбор дачных домов для поджога происходил случайным образом. Потерпевших он не знал. Поводом для совершения противозаконных действий явилось его пристрастие к виду пламени», – добавили в МВД.

Местное издание 36ON.ru отмечает, что подозреваемый хотел стать пожарным, но на работу его не взяли «из-за странного характера». Молодой человек два месяца проходил испытательный срок в Рамонской пожарной части и не попал в штат.



