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Общество
08.11.2019 22:26
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«Проводы студента» уйдут с молотка. На аукционе в Лондоне продадут картину Кустодиева из коллекции Капицы

На торгах лондонского аукционного дома MacDougall's, который специализируется на русском искусстве, главным лотом ноября станет картина «Осень. Проводы студента» Бориса Кустодиева из коллекции нобелевского лауреата по физике Петра Капицы. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Фото: скриншот страницы сайта аукционного дома

Стоимость полотна эксперты оценили в 1,5-2 млн фунтов стерлингов. Чуть дешевле может обойтись картина Натальи Гончаровой «Испанка» – ее оценочная стоимость составляет 800 тыс.-1,2 млн фунтов стерлингов.

Фото: скриншот страницы сайта аукционного дома


Также на торги выставлены «Купающиеся мальчики» Петрова-Водкина (500 тыс. – 1 млн фунтов стерлингов). Торги произведениями современного искусства пройдут 25 ноября, классического русского искусства — 27 ноября.

Фото: скриншот страницы сайта аукционного дома

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