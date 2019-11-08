В пять раз больше «пожаров» и в три - «протестов». Ученые определили слово года

Самым популярным словом в российских СМИ и соцсетях за 2019 год исследователи из Института русского языка имени Пушкина назвали «пожар». Популярность пришла из Парижа и сибирских лесов.

С итогами исследования 8 ноября ознакомились в ТАСС. Ученые мониторили соцсети и средства массовой информации, выбрав 100 ключевых слов из наиболее резонансных тем. Пожары обогнали старт пенсионной реформы, авиакатастрофы и смену власти на Украине. По сравнению с предыдущими тремя годами это слово употреблялось в пять раз чаще, в основном из-за сгоревшего собора Парижской богоматери и полыхавших лесов Сибири.

Чуть менее популярным, но все же существенно выделяемым, стало слово «протест», его использовали в три раза чаще. Исследователи объяснили это акциями «желтых жилетов» во Франции, погромами в Гонконге и задержаниями в Москве.

Годом ранее с подачи якобы сотрудников ГРУ Петрова и Боширова словом года стало «шпиль». Свой визит в Солсбери заподозренные в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля объяснили желанием посмотреть на «знаменитый собор» и его шпиль.

Издатели толкового словаря английского языка Collins English Dictionary словом 2019 года назвали «climate strike» – «климатическая забастовка». Подсобила ему шведская школьница Грета Тунберг.



