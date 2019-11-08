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Власть
08.11.2019 22:44
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“На пустом месте, коллеги, не жахнешь”. Смольный и “Единая Россия” разошлись в оценке петербургских выборов

Петербургские власти впервые публично проанализировали итоги прошедших в сентябре муниципальных выборов. И выяснили, что результаты кампании из разных кабинетов видятся по-разному: в Смольном считают, что единороссы “сдали позиции”, в руководстве партии - что “отстояли вахту по полной программе”.

“На пустом месте, коллеги, не жахнешь”. Смольный и “Единая Россия” разошлись в оценке петербургских выборов

Вячеслав Макаров// Евгений Павленко/Коммерсантъ

В полемику куратор городской внутренней политики Любовь Совершаева и спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров вступили во время конференции петербургской «Единой России». Вину за поражение поддержанных властью кандидатов на некоторых территориях вице-губернатор возложила на внутрипартийные конфликты и «стремление некоторых сохранить контроль над муниципалитетами в личных интересах». За те несколько минут, которые Вячеслав Макаров в своей полуторачасовой победной речи уделил анализу неудач, он успел намекнуть: причины поражения надо искать не в партии, а в кабинетах чиновников.

«Выборы были политически жесткие, – с первых же произнесенных с трибуны слов Вячеслав Макаров заставил партийцев замереть в напряжении. Но тут же позволил залу облегченно выдохнуть: – Большинство петербуржцев поддержали "Единую Россию"». Единороссы «отстояли свою вахту по полной программе», сообщил он, хотя это было нелегко: «Нас провоцировали, избирателей пытались вводить в заблуждение. Мы находились в постоянной боевой готовности под потоком грязи, так называемых компроматов. Нарастающая конкуренция, вбросы и лживая клевета повышали постоянно градус этой кампании». Но есть и хорошая новость, сказал Макаров, сменив сталь в голосе отеческой теплотой: «На фоне этого все ближе и понятнее была та постоянная помощь, которая вот уже целое десятилетие идет от нашей партии. Помогать стало образом жизни наших партийцев». Муниципальным депутатам, которых среди собравшихся в зале было немало, Вячеслав Макаров рассказал, что именно находится у них «в душе, сердце и крови»: оказалось, это «желание помогать людям».

После выборов партийный актив провел большую аналитическую работу, сообщил председатель парламента: «Мы много думали, почему же мы выиграли». И пришли к выводу, что причина триумфа – «воля к победе», «высокая самоотдача» и «жесткая дисциплина». «Единая Россия» тщательно отобрала кандидатов, и сейчас среди представителей партии «нет депутатов, за кого было бы стыдно и хотелось бы опустить глаза», признался спикер Заксобрания. «Мы, безусловно, получили больше всех голосов петербуржцев. Правильно секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал: "Единая Россия" жахнула всех". Но на пустом месте, коллеги, не жахнешь», – резонно заметил Вячеслав Макаров.

Если кто-то и допустил ошибку на последних выборах, то это те члены «Единой России», которые отказались использовать партийный бренд в своей кампании и баллотировались самовыдвиженцами, сказал спикер парламента: «Идешь от "Единой России" – это всегда много десятков процентов к результату. Где пошли самовыдвиженцами, там и проиграли». Чтобы развеять распространенное мнение о том, что партия власти в последнее время настолько потеряла в рейтинге, что идти на выборы под ее знаменами – себе дороже, Вячеслав Макаров рассказал, как постоянно подвергается атакам со стороны желающих влиться в ряды единороссов: «Куда ни приеду – который раз с этим сталкиваюсь: все просят принять в партию "Единая Россия". И таких случаев не два, не три, не десять!»


Подробно рассказав об успехах партии, Вячеслав Макаров бегло упомянул о территориях, где «Единая Россия» показала самый низкий результат. Среди них оказались районы, которыми руководят чиновники, конфликтующие с самим Вячеславом Макаровым (это Фрунзенский район с бывшим вице-губернатором Петербурга по внутренней политике Константином Серовым во главе) и с его ближайшим окружением (глава Калининского района Василий Пониделко борется за влияние на территории с вице-спикером Заксобрания Анатолием Дроздовым). В причинах поражения Вячеслав Макаров пообещал на публике «дотошно» не разбираться. За этим последовала критика в адрес Василия Пониделко, который, по словам Макарова, мешал «Единой России» во время муниципальной кампании. Главу Выборгского района (тоже перечисленного Макаровым среди отстающих) Валерия Гарнеца, который до сих пор числился в составе партийного руководства, единороссы из состава президиума политсовета исключили.

«Не проводить охоту на ведьм» Вячеславу Макарову предложила Любовь Совершаева, которая вышла к трибуне после него. «Единая Россия» на муниципальных выборах выступила «достойно», заявила она. Но напомнила: по сравнению с предыдущей кампанией «позиции немножечко сданы». Дипломатические способности Любовь Совершаева во время выступления продемонстрировала еще несколько раз, употребив такие выражения, как «позиции сданы чуть-чуть» и «слегка сданы позиции». «Всем присутствующим в этом зале – и я не отделяю исполнительную власть от "Единой России" в этой части – не удалось сформировать единую команду кандидатов. Прежде всего из-за вспышек внутрипартийных конфликтов», – сообщила она. Еще одна причина, с точки зрения вице-губернатора, – «стремление некоторых различных групп сохранить контроль над муниципалитетами исключительно из личных интересов, связанных с парламентскими выборами 2021 года».

В ответ на выступление Совершаевой спикер Заксобрания признал, что поражение близких к власти кандидатов произошло на тех территориях, где есть «раскол и непонимание». Но поскольку конфликты между партийцами и чиновниками – тема слишком опасная, чтобы обсуждать ее публично без обиняков, внимание Вячеслав Макаров заострил на более привычных виновниках всяческих расколов – оппозиционерах. «Отцы разноцветных революций», предупредил он, из-за границы «ждут, пока сила, мощь, в том числе, такой партии, как "Единая Россия", покинет страну. И тогда уже государство, наше любимое Отечество, никому не жалко – ни чужим, ни своим – становится».

В финале он решил процитировать самого себя: «Помните, как я в Заксобрании говорил оппозиции: хватит колыхать, половинить, полуправдить?» Выждав паузу, похвастался: «И значит, слово-то "телебонить" 9 миллионов просмотров [набрало в интернете], мне показали». И поделился мнением о причинах популярности видеозаписи своего выступления: «Значит, я вам так хочу сказать: привлекло внимание всей России».

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»

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