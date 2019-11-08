«Ухожу, чтобы построить что-то большее». Основатель сервиса знакомств Badoo продал компанию, которую оценили в 3 млрд долларов
Основатель сервиса знакомств Badoo, миллиардер Андрей Андреев продал контрольный пакет своего холдинга MagicLab, которому принадлежат сам Badoo, а также крайне популярный в США дейтинговый сервис Bumble. Об этом сам Андреев 8 ноября сообщил в своем Instagram.
«Я ухожу из MagicLab, чтобы заниматься тем, что обожаю больше всего — строительством чего-то большого», — пишет Андреев под своей фотографией 2006 года — года, когда он основал сервис.
This photo is from the time I launched Badoo in 2006. It feels like a lifetime ago. For the last 13 years, my mission has been to connect people together and build relationships. MagicLab was the manifestation of this mission. With my team, we built, launched, and scaled @badoo @bumble @chappyapp and @lumenapp, changing the lives of over 500 million people around the world. Today, Blackstone is taking majority ownership of MagicLab. I am departing MagicLab to do what I love doing most – building something BIG. Stay tuned
Покупателем выступила американская инвесткомпания Blackstone Group, которая оценила холдинг выходца из России Андреева в 3 млрд долларов. Сейчас у Badoo более 450 млн пользователей в 190 странах, у Bumble около 75 млн пользователей.
Напомним, Андрей Андреев основал Badoo в 2006 году, главный офис компании располагается в Лондоне. В России у него был сервис знакомств «Мамба», который он продал в 2005-м инвесткомпании «Финам» за 20 млн долларов. В 2018-м Андреев занял 63-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием в 1,5 млрд долларов.