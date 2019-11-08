«Ухожу, чтобы построить что-то большее». Основатель сервиса знакомств Badoo продал компанию, которую оценили в 3 млрд долларов

Основатель сервиса знакомств Badoo, миллиардер Андрей Андреев продал контрольный пакет своего холдинга MagicLab, которому принадлежат сам Badoo, а также крайне популярный в США дейтинговый сервис Bumble. Об этом сам Андреев 8 ноября сообщил в своем Instagram.

«Я ухожу из MagicLab, чтобы заниматься тем, что обожаю больше всего — строительством чего-то большого», — пишет Андреев под своей фотографией 2006 года — года, когда он основал сервис.

Покупателем выступила американская инвесткомпания Blackstone Group, которая оценила холдинг выходца из России Андреева в 3 млрд долларов. Сейчас у Badoo более 450 млн пользователей в 190 странах, у Bumble около 75 млн пользователей.

Напомним, Андрей Андреев основал Badoo в 2006 году, главный офис компании располагается в Лондоне. В России у него был сервис знакомств «Мамба», который он продал в 2005-м инвесткомпании «Финам» за 20 млн долларов. В 2018-м Андреев занял 63-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием в 1,5 млрд долларов.



