Из всех заболевших сотрудников «Ленты» полегчало только четверым. У них самый популярный вид дизентерии

К вечеру 8 ноября в инфекционной больнице имени Боткина остаются 36 из 40 госпитализированных с отравлением сотрудников «Ленты». Новых пациентов за два дня не нашлось.

О вылеченных сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, окончательные диагнозы установлены у 32 сотрудников сети супермаркетов. У большей части медики нашли дизентерийную палочку Зонне, самую популярную среди возбудителей этой болезни. Пятерых лечат от острой кишечной инфекции неустановленного происхождения.

Возбудителя дизентерии Зонна нашли сразу у шестерых работников столовой, в которой отравились сотрудники компании.

Всего, как сообщалось ранее, инфекция «подкосила» 155 человек, которые обедали в столовой центрального офиса «Ленты» на улице Савушкина. Сейчас она закрыта, инспекция Роспотребнадзора забрала оттуда 200 кг подозрительных продуктов. Болеют сотрудники с пятого ноября, часть из них в состоянии средней степени тяжести.



