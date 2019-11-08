Судья перечисляла активы на 6,5 млрд 20 минут. Полковнику-миллиардеру из ФСБ оставили только одну квартиру в Москве

Головинский суд Москвы взыскал в пользу государства активы на 6,5 млрд рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких. Как сообщает 8 ноября РИА «Новости», исковые требования Генпрокуратуры были удовлетворены частично.

За ответчиками суд оставил только московскую квартиру сестры Черкалина стоимостью 15 млн рублей. На перечисление активов полковника ФСБ у судьи Оксаны Мрыхиной ушло 20 минут: речь шла о деньгах, недвижимости, автомобилях и многом другом — больше всего времени заняло описание различных наручных часов.

Адвокат Черкалина Владимир Михайлов заявил, что защита будет обжаловать решение суда. Напомним, ранее полковник ФСБ признал, что получил имущество на 6,1 млрд рублей «из не предусмотренных законом источников». Видимо, оспаривать защита собирается изъятие активов примерно на 400 млн.



