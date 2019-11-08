Спасать мерзнущие в оранжерее Таврического сада фикусы будут ночью. За бесхозные сети взялся ГУП «ТЭК»

Латать трубу, которая оставила без тепла около двух тысяч растений в оранжерее Таврического сада в Петербурге, начнут в десять часов вечера 8 ноября. Согреть цветы и сотрудников обещают к утру.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», сотрудники предприятия уже выехали на место, пока они осматривают фронт работ и определяют проблемный участок. Тормозит процесс необходимость согласования работ, начать планируется в десять часов вечера 8 ноября, к утру в оранжерее уже должно быть тепло.

«ГУП "ТЭК СПб" – единственная теплоснабжающая организация, которая согласилась оказать квалифицированную помощь в устранении дефекта на добровольных началах, так как является социально ориентированным предприятием и располагает необходимым арсеналом сил и средств, чтобы устранять дефекты разной сложности на любых тепловых сетях», – добавили на предприятии.

Отметим, когда та же труба рвалась в прошлый раз, в начале октября, ее ремонтом по просьбе администрации Центрального района занимались «Теплосети Санкт-Петербурга», которые обслуживают практически всю территорию центра города.

Ранее эта труба принадлежала банку «Санкт-Петербург», но несколько лет назад актив на углу Шпалерной и Потёмкинской был продан. Нового владельца у сетей не нашлось.



