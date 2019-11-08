Петербуржцы раскупили три четверти билетов на первый поезд в Крым. Мест в купе больше нет

Большая часть билетов на пассажирский поезд «Таврия» в Севастополь из Петербурга распродана в первый день, когда они стали доступны. Шансов проехать первыми по Крымскому мосту в купе больше нет.

Судя по данным сайта «Гранд сервис экспресс», через который можно купить билет на поезд,на восемь часов вечера осталось 186 билетов в плацкартные вагоны. Сервис также показывает, что доступны два билета в купе, но на других билетных агрегаторах, например «Яндексе» и Tutu.ru, их уже нет. Сайт «Гранд сервиса» все еще работает некорректно и практически не грузится. Ранее сообщалось, что он «повис» из-за большого спроса.

Всего в поезде 16 вагонов, четыре из которых – купе, весь состав рассчитан на 792 пассажира. Рейс 007А отправится из Петерурга в два часа дня 23 декабря и прибудет в Симферополь в пол восьмого утра 25 числа. Этот поезд проедет через Крымский мост первым, из Москвы на «Таврии» можно уехать около полуночи 24 декабря. В столичном составе плацкартных вагонов нет, к вечеру первого дня продаж в нем остается 500 купейных мест. За первые пять часов было распродано полторы тысячи билетов на разные даты.



