Петербуржцы раскупили три четверти билетов на первый поезд в Крым. Мест в купе больше нет
Большая часть билетов на пассажирский поезд «Таврия» в Севастополь из Петербурга распродана в первый день, когда они стали доступны. Шансов проехать первыми по Крымскому мосту в купе больше нет.
Судя по данным сайта «Гранд сервис экспресс», через который можно купить билет на поезд,на восемь часов вечера осталось 186 билетов в плацкартные вагоны. Сервис также показывает, что доступны два билета в купе, но на других билетных агрегаторах, например «Яндексе» и Tutu.ru, их уже нет. Сайт «Гранд сервиса» все еще работает некорректно и практически не грузится. Ранее сообщалось, что он «повис» из-за большого спроса.
Всего в поезде 16 вагонов, четыре из которых – купе, весь состав рассчитан на 792 пассажира. Рейс 007А отправится из Петерурга в два часа дня 23 декабря и прибудет в Симферополь в пол восьмого утра 25 числа. Этот поезд проедет через Крымский мост первым, из Москвы на «Таврии» можно уехать около полуночи 24 декабря. В столичном составе плацкартных вагонов нет, к вечеру первого дня продаж в нем остается 500 купейных мест. За первые пять часов было распродано полторы тысячи билетов на разные даты.
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Справка:
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, чем ожидалось. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автомобильного транспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.
Оператором направления Минтранс выбрал частного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», который подал заявку в Роспатент на торговую марку «Таврия». На настоящий момент компания осуществляет перевозки между Петербургом и Москвой.