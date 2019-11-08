Неравнодушные петербуржцы потушили опасный автомобиль. Воду черпали из цветочного магазина

Как за полминуты сколотить пожарную бригаду и найти неиссякаемый источник при отсутствии гидрантов, показали жители Петербурга. Они дружно кинулись на горящий автомобиль и оставили профессиональных спасателей без работы.

Как стало известно «Фонтанке» 9 ноября, взаимовыручку очевидцы проявили на Лермонтовском проспекте, у перекрестка с набережной Обводного канала. Накануне днем на горящий «Ниссан Кашкай» обратили внимание владельцы соседних автомобилей и, судя по видеозаписи, сотрудники охранной фирмы «Титан».

Моторный отсек «Ниссана» дружно заливали из ведер. Их и неограниченный доступ к водопроводу любезно предоставил соседний цветочный магазин. Последние языки пламени сдались добровольцам под звук пожарных сирен. Когда приехали спасательные расчеты, тушить было нечего. Разве что пролить для надежности.





Две недели назад на этом же перекрестке, Лермонтовского и Обводного, 33-летний водитель вылетел на красный свет и устроил аварию с перевернутым автомобилем и выездом на тротуар. Уцелевшие прохожие бросились спасать пострадавших.

Накануне в Петербурге 20-летний хозяин квартиры в одиночку справился с двумя грабителями. Сам себе полицейский удерживал их до приезда реальных сотрудников.