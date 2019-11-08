"Вбросы и лживая клевета". Лидер петербургской "Единой России" не увидел "серьезных нарушений" на выборах

Последние выборы в Петербурге прошли без серьезных нарушений, считает лидер региональной "Единой России" и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Об этом он заявил 8 ноября, выступая на партийной конференции.

"Я абсолютно ответственно заявляю. Несмотря на то, что раздаются разные голоса с разных этажей... Не было никаких серьезных нарушений, которые повлияли на волеизъявление избирателей. Не было таких нарушений. И единение абсолютного большинства петербуржцев вокруг ведущей политической силы – партии "Единая Россия" – мы это видим", – заявил Вячеслав Макаров.

Он добавил, что муниципальные выборы прошли "при относительно высокой явке". При этом "Единая Россия" столкнулась с провокациями во время кампании, заявил Вячеслав Макаров. "Избирателей пытались вводить в заблуждение. Мы находились в постоянной боевой готовности под потоком грязи и так называемых компроматов. Нарастающая конкуренция, вбросы и лживая клевета повышали градус этой кампании", – сказал он.

Выборы депутатов 110 муниципалитетов Петербурга прошли одновременно с губернаторскими, 8 сентября 2019 года. Явка на выборах губернатора составила 30,08%. При этом наблюдатели и кандидаты фиксировали многочисленные нарушения как в сам день голосования, так и во время подсчета бюллетеней. Председатель ЦИК Элла Памфилова, отчитываясь перед президентом, назвала петербургские муниципальные выборы "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".



