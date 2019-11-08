Трамп о визите в Москву на Парад Победы: Хотел бы побывать

Президент США Дональд Трамп сохранил интригу вокруг своей возможной поездки в Москву на 9 мая, когда в РФ будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Американский лидер ответил на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС в ходе беседы с журналистами в Белом доме 8 ноября. Трамп подтвердил, что получил от российских властей приглашение на эти торжества. "Да, я был приглашен", – сказал американский лидер. Он отвечал на вопрос о переданном ему приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года.

"Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом [визите в Москву] подумаю", – сказал далее Трамп. "Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать", – указал глава администрации США.

Напомним, что осенью следующего года в США должны состояться очередные президентские выборы. Трамп пока остается лидером президентской гонки, по данным социологов.



