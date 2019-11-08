В ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога прибавилось участников и пострадавших

Стали известны подробности аварии с перевернувшимся грузовиком, которая произошла днем 8 ноября в Бокситогорском районе Ленобласти. Пострадали в происшествии трое, а не двое, как сообщалось ранее.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 13:50 на участке трассы А-114 Вологда – Новая Ладога между Сомино и Пикалево в одном месте произошло две аварии: столкновение легковых автомобилей BMW и Volkswagen и столкновение двух грузовиков. Одна из грузовых машин в результате завалилась на бок.

Ранее сообщалось о трех столкнувшихся автомобилях и двух пострадавших. Как рассказали в ГИБДД, водители легковых машин от госпитализации отказались, а водителя одного из грузовиков госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кадр из видео в vk.com/spb_today Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com



