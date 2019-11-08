На Карпинского взрывотехники приехали разминировать жилой дом. Квартиранты забыли там гранаты

Жилой дом в Калининском районе Петербурга оказался оцеплен сотрудниками полиции и ОМОНа вечером 8 ноября. Жильцы мерзнут возле парадных, пока взрывотехники обследуют гранаты.

О «заминировании» дома 38, корпус 7, сообщили очевидцы вечером 8 ноября. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, в одной из квартир в недавнем прошлом съехали арендаторы, владелец пришел проверить помещения и нашел боеприпасы – три гранаты и 30 патронов, все времен Великой Отечественной войны. В региональном управлении Росгвардии добавили, что опасности пустые корпуса от гранат Ф-1 не представляют, их передали полиции для установления владельцев.

На время проверки из парадной эвакуировали около 30 человек.



