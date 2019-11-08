Хабиб Нурмагомедов заявил о желании провести бой на "Газпром Арене"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, какое место лучше всего подойдет для его боя в России.

«Я хотел бы подраться в Москве, но здесь нет необходимого зала. Думаю, если бой прошел бы в России, то это был бы стадион "Зенита" на 70 тысяч зрителей», – цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт».

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, победив американца Дастина Порье удушающим приемом в 3-м раунде. Теперь на его счету 28 побед в 28 поединках. В результате его инстаграм стал самым популярным по количеству подписчиков среди российских пользоваталей.



