Руководителя Контрольно-счетной палаты и главу Выборгского района исключили из руководства петербургской "Единой России"

Петербургская "Единая Россия" провела ежегодную ротацию членов президиума политсовета. Должностей в руководящем органе партийного отделения лишились двое: руководитель городской Контрольно-счетной палаты (КСП) Вадим Лопатников и глава Выборского района Валерий Гарнец.

Решение исключить их из президиума политсовета единороссы приняли 8 ноября во время партийной конференции.

Вместо них должности в руководстве петербургского отделения партии получили аудитор КСП Юрий Шутов и глава муниципалитета "Аптекарский остров" Никита Титенко. Это люди, близкие к спикеру Заксобрания Петербурга и лидеру региональной "Единой России" Вячеславу Макарову. Никита Титенко до недавних пор работал помощником Вячеслава Макарова, а после сентябрьских выборов возглавил муниципалитет, расположенный на избирательной территории спикера парламента – на Петроградской стороне. Прежде чем стать аудитором, Юрий Шутов работал в аппарате Заксобрания, а также занимал должность заместителя главы муниципалитета "Кронверкское" (тоже расположенного в Петроградском районе).

Кроме того, партийцы поменяли 10 из 90 членов политического совета регионального отделения. Должности в политсовете лишился, в частности, депутат Заксобрания Андрей Анохин. Кроме него из политсовета исключили бывшего главу жилищного комитета Юниса Лукманова и советника спикера Заксобрания Ватаняра Ягью. Среди людей, включенных в состав политсовета, – советник Вячеслава Макарова Михаил Плешаков и Юлия Шутова, бывшая сотрудница местной администрации "Кронверкского", которая стала депутатом этого муниципалитета на последних выборах, а также глава муниципалитета "Пискаревка" Оксана Умнова – дочь депутата Заксобрания Веры Сергеевой. Среди десяти новых членов политсовета четверо – выходцы из Петроградского района.



