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ЖКХ
08.11.2019 18:30
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Взносы на капитальный ремонт в Петербурге вырастут в 2020 году почти в 2 раза

Жилищный комитет опубликовал проект постановления о минимальном взносе на капремонт в 2020 году. С 4–5 рублей за квадратный метр он вырастает до 8–9 рублей.

Документ появился на сайте Смольного 8 ноября. Согласно ему, жители дореволюционных домов будут платить 8,5 рублей, если в доме нет лифта, и 9 — если есть. Такая же ставка определена для жителей домов, построенных после 1980 года и имеющих наружные многослойные и оштукатуренные ограждающие конструкции.

Жители кирпичных домов 1970–1980 годов, а также деревянных будут платить 8–8,5 рублей; «сталинок» – 8,34–8,84; панельных (1970–1980 гг) — 8,2–8,7 рубля. Для хрущевок, как и прежде, есть разделение по материалам: если они построены из кирпича, ставка 8,12 – 8,62 рубля, если панельные – 8,3–8,8.

Ранее Смольный публиковал проект постановления, по которому  взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах должны были вырасти в 2020 году на 2 рубля, а в процентах — примерно от 40 до 49%.

В Петербурге сейчас один из самых низких в стране взносов на капитальный ремонт. Ранее глава комитета финансов Алексей Корабельников говорил, что в перспективе фонд капремонта должен выйти на самообеспечение посредством взносов.


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