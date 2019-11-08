Какой майдан без Мишико. Саакашвили прилетел в Кишинев в разгар политкризиса

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили решил выйти из политического небытия за счет политического кризиса в Молдавии. Осужденный на родине политик уже находится в этой стране.

Об этом сообщили журналистам в парламенте депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), пишет ТАСС. По их словам, Саакашвили прилетел в Кишинев из Варшавы в 14.00 по местному времени (15:00 по Москве). Это произошло за час до начала заседания парламента. Социалисты не исключают, что он прилетел для того, чтобы консультировать правительство молдавского премьера Майи Санду.

После утверждения правительства в июне 2019 года Саакашвили встречался в Киеве с Санду и высказывал ей поддержку. После этого молдавские СМИ писали о том, что бывший президент Грузии может стать советником премьер-министра Молдавии.

На заседании парламента 8 ноября фракция пропрезидентской Партии социалистов внесла на рассмотрение депутатов проект резолюции о вотуме недоверия правительству. Вопрос об отставке кабинета министров будет рассматриваться на следующей неделе.





Ранее у здания молдавского парламента начались акции в поддержку Майи Санду. Протестующие вышли с плакатами, на которых написано, что они требуют генпрокурора, которого поддержит правительство Майи Санду. "Нет отставке правительства!", "Долой Игоря Додона!", "Хотим независимую юстицию!", "Молдове нужен независимый прокурор!", – написано на плакатах.

Как сообщалось, фракция пропрезидентской Партии социалистов внесла в молдавский парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству, предполагающий отставку кабмина. Это связано с тем, что Партия социалистов не согласна с инициативой правительства о внесении поправок в закон о прокуратуре, согласно которым кандидатуру на пост генерального прокурора Молдавии предлагает премьер-министр.