Груженый самосвал не вошел в поворот на Левашовское шоссе и проехался на боку

На севере Петербурга днем 8 ноября водитель грузовика продемонстрировал, что бывает, если зайти в поворот на скорости. Произошедшее попало на видео.

ДТП произошло в 16 часов на повороте с дороги, идущей параллельно КАД, на Левашовское шоссе, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей. Ехавший перед ним груженый самосвал КАМАЗ не вписался в поворот, груз в кузове перевесил, и машина опрокинулась на бок, по инерции проскользив так еще немного.

Под весом опрокинувшегося самосвала и рассыпавшегося груза полегли дорожный знак и часть отбойника. Также явно был поврежден поребрик. Пострадал ли водитель КАМАЗа, не сообщается. Очевидцу тот пояснил, что к аварии привела техническая неисправность.

«По словам водителя, у КАМАЗа отказали тормоза, и он на скорости вошел в поворот с внешней стороны КАД на Левашовское шоссе», пишет Андрей.



