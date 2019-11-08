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Бизнес
12.11.2019 16:35
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Дни турбин их. Как импортозамещение спасет «Силовые машины»

Инженеры с опытом работы в западных компаниях, новейшие европейские станки и самый мощный в стране промышленный суперкомпьютер помогают России создавать первые полностью отечественные газовые турбины средней и большой мощности.

Дни турбин их. Как импортозамещение спасет «Силовые машины»

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Это мог бы быть репортаж в духе соцреализма, если бы целый год до этого «Фонтанка» не рассказывала об убытках на «Силовых машинах», санкциях из-за Крыма и срыве выгодных иностранных заказов. В бывших раздевалках рабочих Ленинградского металлического завода теперь евроремонт и цитаты великих: Стива Джобса, Генри Форда, Махатмы Ганди, Томаса Эдисона. И тут же – владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова: «Все создается людьми. Люди могут и испортить самую выигрышную ситуацию и найти выход из самого безвыходного положения».

Над этим и корпят в новеньких опенспейсах десятки специалистов из оборонки и авиа- и энергоотрасли с «Дженерал Электрик» и «Сименсом» в резюме. Если у них все получится, «Силовые машины» уже 25 ноября могут получить из бюджета 7 млрд рублей по программе импортозамещающего софинансирования НИОКР.

Как заверил корреспондента «Фонтанки» главный конструктор – начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок «Силовых машин» Николай Фокин, спецов заманивали не только деньгами. Некоторые перешли даже с потерей в зарплате – так хотели возродить в России производство газовых турбин средней и большой мощности.

Как импортозамещение спасет «Силовые машины»


История их производства на ЛМЗ берет начало еще в середине прошлого века. Уже в 1970-е появились газовые турбины больше, чем на 100 МВт. Но задел был утрачен в перестроечный период. Отрасль стала высокотехнологичной и ушла настолько далеко вперед, что в девяностые казалось проще приобрести лицензии за границей. Так появилось «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ).

Воссозданное – теперь на 100% отечественное – конструкторское бюро газотурбинных установок, куда вернулась плеяда специалистов из СТГТ, работает над турбинами двух видов: ГТЭ-65 и ГТЭ-170. Индекс обозначает мощность в МВт. Если удастся их воплотить без сторонней помощи, это станет прорывом на рынке отечественного турбостроения – по крайней мере так говорят на заводе.

Как импортозамещение спасет «Силовые машины»

По первой документация, как заявил Фокин, разработана полностью. Это неудивительно – её технический проект был представлен еще в середине нулевых. А головной образец был изготовлен больше десяти лет назад, в 2008-м, совместно с украинским предприятием «Ивченко-Прогресс», которое помогло с камерой сгорания. Он был отгружен на ТЭЦ-9 в Москве, но в 2012-м испытания с выходом на холостой ход выявили ряд проблем, в том числе с расходом масла, и в столице от машины отказались в пользу импортного агрегата. Турбину заменили на итальянскую, аналогичной мощности, по лицензии «Сименс». С тех пор петербургское ноу-хау ожидало начала эпохи импортозамещения. На заводе объясняют, что заказчик дал слишком мало времени на отладку и тестирование турбины.

Вторая турбина – ГТЭ-170 – отправлена в производство и вскоре должна появиться на свет, хотя документация на неё готова лишь на 80%. «Она была спроектирована еще Ленинградским механическим заводом как дальнейшее развитие ГТЭ-160», – говорят на предприятии.

Тем не менее эти разработки надо еще доводить до требуемого уровня локализации – для ГТЭ-65 создают отечественную камеру сгорания. Предстоит улучшить и проточные части компрессора и газовой турбины, чтобы выйти на уровень современных мировых аналогов.

Помогать в этой работе призвана фундаментальная наука. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для «Силовых машин» ведутся по всей стране. Заключено 40 договоров с ключевыми институтами и организациями – от петербургского Политеха до Сибирского отделением РАН. А 7 ноября для выполнения сложных аэродинамических расчетов был запущен новый суперкомпьютер производительностью 170 Тфлопс – самый мощный в машиностроительной отрасли России.


Предполагается, что производство турбин будет развернуто на ЛМЗ в четырех районах Петербурга. Журналистам на прошлой неделе показали лишь одну площадку – в промзоне в Металлострое. В стерильно чистом цехе чувствуешь себя как на европейской промышленной выставке – рядами стоят сделанные под заказ станки из Германии и Италии.

Так ли все выглядит и на других площадках, неизвестно. Но заявлено, что для начала серийного производства требуется докупить еще 48 станков. В обновлении на 4 млрд рублей нуждаются механообрабатывающее, сборочно-сварочное и лопаточное производство, а также стендовое оборудование сборочного цеха. Четверть объема поставок уже законтрактована, по остальным договоры планируется подписать до конца 2019 года.

Один из ключевых вопросов – отечественные поставщики. Практически по всем компонентам удалось найти российские компании. Но оказалось, что в стране не осталось заводов, которые имели бы литейные мощности для создания заготовок для рабочих лопаток газовых турбин. Сейчас качественные крупногабаритные литые заготовки приходится закупать за рубежом. При этом обсуждается возможность создания их производства с нуля самостоятельно на ЛМЗ или в рамках совместного предприятия. Партнером может выступить компания «Ротек» – партнер швейцарского концерна Sulzer.

Стоит вопрос и о том, где проводить испытания турбин. В мае Алексей Мордашов обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением построить в Каширском районе экспериментальную теплоэлектростанцию суммарной мощностью 1,4 ГВт. Проект оценивался в 100 млрд рублей. Однако теперь Николай Фокин рассказал «Фонтанке», что также обсуждается и другой вариант – тестирование турбин на действующих ТЭС.

Турбины на 65 и 170 МВт компания готова поставлять с 2023 года, а их же модернизированную версию с улучшенными параметрами – с 2024-го. Кроме того, с 2021 года планирует параллельно разрабатывать турбину еще большей мощности – на 300–500 МВт. В России пока самая мощная турбина производства «Дженерал Электрик» на 400 МВт установлена на Казанской ТЭЦ-3.

Может сложиться впечатление, что «Силовые машины» – один из самых ярких примеров веры в импортозамещение в частном бизнесе. Но это если не знать, что предприятие с 2016 года показывают убытки, которые за прошлый год достигли 52 млрд рублей (это почти вдвое больше, чем размер выручки предприятия), и то, что их владелец, похоже, вынужден поддерживать жизнь компании вливаниями из прибыли других заводов «Северстали». И только производство газовых турбин средней и большой мощности – реальная возможность вернуть инвестиции.

За девять лет (2022–2031 гг.) в России планируется обновить 41 ГВт мощностей станций. Стоимость этой программы – 1,9 трлн рублей. Но менять турбины по ее условиям можно будет только на сделанные в России, с уровнем локализации не менее 90%. Как раз такие и готовят «Силовые машины».

Николай Фокин пояснил, что речь может идти о десятках заказов. Если только конкуренцию не составит кто-то из именитых западных конкурентов. Например, «Сименс» уже ведет переговоры с «Газпромэнергохолдингом» о модернизации электростанций локализованными германскими турбинами. Но миллиардер Мордашов уже попросил правительство не заключать с немцами специнвестконтракт, а поддержать отечественного производителя.

При этом, как писал «Коммерсант», по оценке Минпромторга, стоимость российских турбин 65 и 170 МВт будет сопоставима с продукцией иностранных конкурентов — 1 млрд и 1,8 млрд рублей, соответственно, с маржинальностью 15%.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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