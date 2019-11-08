Страны Балтии отказываются верить в предсказание Макрона о «смерти мозга» НАТО. В Кремле также не уверены

Власти Эстонии и Литвы раскритиковали замечания французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, отметив готовность альянса защитить своих членов от внешних угроз.

«У НАТО, конечно, нет смерти мозга, и я думаю, что очень важно учитывать, что НАТО как институт исполняет свои обязанности. Страны-члены, в том числе Французская Республика, которые находятся здесь, чтобы защищать независимость и суверенитет Эстонии», – цитирует 8 ноября заявление министра обороны республики Юри Луйка агентство ERR.

По его словам, скорее всего, Макрон прибегнул к такой гиперболе, чтобы указать на необходимость большей автономии Европы в вопросе обороны. Он заверил, что альянс продолжает эффективно работать.

Президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии Delfi раскритиковал своего французского коллегу. «Говорить, что у НАТО «смерть мозга» именно в это время, когда мы решаем принципиальные вопросы НАТО и когда мы говорим о том, что партнеры по НАТО должны вносить больший вклад в обороноспособность самого НАТО, – так давайте хотя бы сами не ослаблять НАТО», – заявил литовский президент. Он также уверен, что альянс остается «важнейшим инструментом защиты от внешних угроз».





В Кремле, в свою очередь, отказались комментировать жизнеспособность НАТО и заявление Макрона. «Мы не патологоанатомы, чтобы давать оценки. Мы неоднократно говорили о том, что НАТО – это альянс, который был создан для конфронтации и который, говоря по-русски, «заточен» на цели конфронтации», – приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Владимира Путина.

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил о том, что у НАТО «смерть мозга» из-за отсутствия координации внутри организации.