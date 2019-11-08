Петербуржец отдал квартиру похитившим его разбойникам под давлением. Прищепки на палец

Колпинский районный суд вынес приговор за разбой и похищение петербуржца ради его квартиры. Один из фигурантов после изолятора и тюремной больницы до него не дожил.

Фабулу дела 8 ноября рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Татьяна Богданова под Новый год 2014 года узнала о том, что ее знакомый собрался продавать квартиру и переезжать в жилплощадь поменьше – за ним накопился существенный долг. Найдя сообщников, в том числе Владимира Немчинова, Богданова усадила владельца в машину, привезла в агентство недвижимости и попросила подписать расписку о получении им 3,6 млн за квартиру, сперва вежливо. Мужчина отказался и вновь поехал кататься со своими обидчиками. Его увезли в какой-то ангар в Тосненском районе, били и требовали расстаться с недвижимостью. В качестве устрашения использовали металлическую прищепку, давили на большой палец руки. Воля потерпевшего была сломлена, расписка подписана. Прежде чем идти к банк, Богданова заботливо замазала тональником на лице мужчины кровоподтеки.

Деньги забрала не все – потерпевший остался без квартиры, но его долг разбойники выплатили. Между собой поделили 2,3 млн рублей.

Татьяна Богданова приговорена к 4,5 годам общего режима, уголовное дело в отношении Владимира Немчинова прекращено в связи с его смертью.

Дело слушалось с сентября 2017 года, обвинительный приговор в первый раз был отменен из-за прокурорских ошибок, и материалы отправились на второй круг. До решения горсуда Немчинов, рассказал «Фонтанке» его адвокат Павел Палшков, содержался в изоляторе, проблемы со здоровьем привели его в тюремную больницу, где ему присвоили первую группу инвалидности. После апелляции его отпустили под домашний арест. До приговора он не дожил считанные дни.



