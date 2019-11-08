В Петербурге школьники с помощью игр осваивают современные профессии

Петербургские школьники примеряют на себя современные профессии с помощью сюжетно-ролевых игр. В этом им помогает программа «Полдень», созданная одноимённым благотворительным проектом.

Программа начала работу в марте этого года на базе подростково-молодежных досуговых центров во Фрунзенском, Царскосельском и Невском районах Санкт-Петербурга. Главная цель игр «Полдня» – это развитие у подростков soft skills, надпрофессиональных навыков, не связанных с должностными обязанностями. К таким навыкам относятся, например, ораторские и коммуникативные способности, искусство презентации, высокий уровень самоорганизации, навык владения офисными программами, лидерские качества, умение работать в команде и управлять проектами. Их в большинстве своем невозможно подтвердить документально, но они в значительной степени влияют на результаты деятельности человека. Именно поэтому многие зарубежные работодатели, а сейчас и российские компании, стараются уделять больше внимания развитию soft skills у своих сотрудников, а также отдают предпочтение всесторонне развитым кандидатам при приёме на работу.

В ходе игр, предложенных «Полднем», ребята объединяются в команды, каждая из которых выполняет свои задачи. Так, в игре «Идеальная сеть» участники примеряют на себя роли специалистов дизайн-бюро и их заказчиков в недалёком будущем. В процессе игры детям нужно прояснить запрос клиентов, составить техническое задание, спроектировать дизайн для придуманной интернет-страницы, внести правки и презентовать проект публике.

Действия в игре моделируют реальный рабочий процесс современных профессий, таких как дизайнер, интернет-маркетолог, SMM-менеджер и подобных.

Помимо занятий по профориентации специалисты «Полдня» проводят игры для профилактики психического здоровья, посвященные формированию образа «Я», взаимоотношениям со взрослыми и выработке навыков психологической взрослости.

В играх уже приняли участие порядка 250 детей. Программа завершится в конце ноября, но планируется её продолжение.

«Мы планируем продолжать и развивать программу. В частности, предполагаем принимать запросы от школ, подростковых клубов, родителей и подростков на проведение демо-версии программы, включающей три игры, с последующим долгосрочным сотрудничеством», – рассказали «Фонтанке» в «Полдне», отметив, что программа не носит коммерческий характер – это исключительно социальный проект. Добавим, что программу поддерживает комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Более подробно о том, как стать участником программы, связаться с организаторами, а также узнать о самой программе, можно узнать в официальном паблике.