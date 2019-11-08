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Город
08.11.2019 19:37
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Кто выбрал Петербургу голубой автобус. Уже в следующем году петербургский транспорт раскрасят в цвета "Зенита"

Футбольный клуб "Зенит" совместно со Смольным выпустил на улицы города 2 автобуса в новой расцветке. Если горожане не выразят протеста, то общественный транспорт по улицам Петербурга потечет голубой рекой.

Кто выбрал Петербургу голубой автобус. Уже в следующем году петербургский транспорт раскрасят в цвета "Зенита"

8 ноября от площади Восстания в небольшой вояж тронулись автобусы №1 и №3 с игроками второй команды "Зенита" и главным тренером первой – Сергеем Семаком. Мероприятие больше символическое – с помпой выпустить технику в новой расцветке и посмотреть, как отреагирует город на новое оформление общественного транспорта. Цвет выбрали горожане, уверяют в Смольном. 

Оба автобуса проехали от площади Восстания по Невскому проспекту до Дворцовой. Транспорт был доступен и для пассажиров, но правда по очень короткому маршруту: первая остановка у метро на площади Восстания, последняя – за перекрестком Невского и Малой Морской улицы. 

Вместе с журналистами и футболистами прокатилось едва ли больше 2 десятков пассажиров. Корреспондент "Фонтанки" понаблюдал за реакцией прохожих на проезжающие мимо автобусы в новой расцветке. Если и были те, кто обрадовался или возмутился, то они делали это максимально скрытно. В большей массе своей, кажется, люди и вовсе не обратили внимания. 

На Дворцовой площади, игроки "Зенита-2", трое представителей первой команды (Александр Ерохин, Михаил Кержаков и Алексей Сутормин, а также тренер Сергей Семак сфотографировались с чиновниками, после чего началось общение с прессой. 


Кто выбрал Петербургу голубой автобус. Уже в следующем году петербургский транспорт раскрасят в цвета "Зенита"

Именно "лазурный, один из брендовых цветов футбольной команды "Зенит", был выбран путем голосования. Правда нельзя сказать, что выбор очень велик. С начала августа на сайте ГКУ "Организатор перевозок" был размещен опрос. Первоначально горожанам предлагалось 3 варианта, каждый из которых – оттенок голубого. Позднее добавился еще белый и желтый.

В итоге за три месяца голосования – а закончилось оно 5 ноября – в опросе приняли участие 21 тысяча человек. Лазурный победитель набрал 8 тысяч голосов. Ближайший преследователь "Яркий цвет морской волны" завоевал сердца 6 тысяч, а третий вариант голубого – 3 тысячи. Желтый пришелся по душе 2 тысячам проголосовавших, а белый – 1,6 тыс. 

Нельзя не отметить, что опрос на сайте "Организатор перевозок" едва ли можно считать релевантной выборкой. Многие петербуржцы даже не знают, что такое учреждение существует, и уж тем более о его сайте. Но вице-губернатор Эдуард Батанов заверил "Фонтанку", что голосовали настоящие живые люди, а сами результаты не были подкручены. "Мы можем предоставить вам IP-адреса", – сказал вице-губернатор 

По словам представителей "Организатора перевозок", именно зенитовский вариант с первого дня оказался наиболее приятным для голосовавших. Только тогда в клубе, якобы, заметили это и предложили Смольному в тестовом варианте брендировать два автобуса. Власти не стали отказываться.

Заглянул на огонек и директор "Зенита" Александр Медведев. Он выразил надежду на то, что выбранный цвет станет главной окраской не только для автобусов, но и для другого транспорта. "Я считаю, что "Зенит" такой же неотъемлемый символ Петербурга как и Дворцовая площадь, Зимний, Петропавловская крепость и так далее. "Зенит" безусловно привлекает не только питерцев, но и россиян. Этот шаг[новая раскраска автобусов]может стать дополнительным способом комфортного привлечения наших новых болельщиков", – сказал Медведев.

По словам Бориса Григорьева, директора коммуникационного агентства Generation Brand & Communications, нельзя однозначно сказать, что лазурные автобусы гарантировано будут ассоциироваться у горожан с "Зенитом". "Тут все зависит от PR-службы клуба. Если им удастся связать цвет транспорта и "Зенит", и это станет народной легендой, то конечно – успешный пиар", – сказал Григорьев. При этом он заметил, что "Зенит", который даже не принадлежит городу, получил от чиновников отличную возможность для собственного продвижения забесплатно. 


"Какой-то полузакрытый опрос, который никак не рекламировался... Все это не похоже на то, что мнение горожан действительно как-то пытались учесть. Мы недавно проводили опрос, так он больше месяца рекламировался еще до запуска", – заметил Борис Григорьев. По его словам, право на размещение своих корпоративных цветов на бортах всех городских автобусов местные власти могли бы разыгрывать на торгах со стартовой ценой в $5 млн. 

Президент «Зенита», между тем, не обошел стороной и еще один способ расширения рядов фанатов – переименование станции "Новокрестовская" в "Зенит". Напомним, что на днях на сайте городского правительства появился опрос о целесообразности переименования станции у стадиона. Мнения горожан будут собирать до 21 ноября.

"Станция "Зенит", которая располагается рядом со стадионом, – это будет очень правильно и будет служить на пользу городу и клубу. Надеюсь, топонимическая комиссия поддержит нас, – заявил Медведев. – Если будет переименование, то будут элементы, естественно, использоваться". При этом любые изменения будут согласовываться с городскими властями.

Вице-губернатор Эдуард Батанов признался "Фонтанке" в том, что к идее с переименованием станции он относится положительно и поддерживает инициативу. А что касается цвета автобусов – он отдал свой голос за другой вариант – "более живой, но малопрактичный". По его словам решение о смене расцветки еще не окончательное. "Надо посмотреть, как их будет видно в вечернее время – мы должны думать о слабовидящих категориях", – сообщил Батанов. 

Вице-губернатор также отметил, что дополнительных бюджетных трат на переименование не потребуется. Напомним, что с 15 июля 2020 года общественный транспорт заживет по-новому: из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также откроют около 100 новых. Сохранившиеся маршруты будут разыграны между перевозчиками на аукционах. 

Одно из требований властей – новый и комфортный подвижной состав. Как отметил вице-губернатор Эдуард Батанов, в аукционной документации будет прописываться и требование по внешнему виду подвижного состава, в том числе по его раскраске. Также на бортах автобусов не будет никакой рекламы. В общей сложности перевозчики должны будут использовать на улицах Петербурга более 2600 автобусов не старше 1 января 2018 года. 

Что касается транспорта  ГУП "Пассажиравтотранс", то он будет становится голубым по мере прохождения планового ремонта, в рамках которого всегда происходит покраска. "Фонтанка" уже подсчитывала стоимость возможных затрат на новый цвет. По словам игроков этого рынка, 12-метровый автобус потребует 120 тысяч рублей, 18-метровый — порядка 140 тысяч.

Важно отметить, что между теми автобусами, что оформил "Зенит" и теми, что, вероятно, будут курсировать по улицам Петербурга в следующем году есть и отличия. На том транспорте, что вышел сегодня нет городского герба, но зато есть один из девизов фанатов клуба: "Один город – одна команда". По планам Смольного все будет наоборот – цвет «зенитовский», символика чисто городская.

На вопрос "Фонтанки" об изменении внешнего вида трамваев и троллейбусов вице-губернатор ответил: "Постепенно мы их тоже приведем в чувство". Также он отметил, что трамвайный парк нуждается в обновлении на 500 единиц подвижного состава. 

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"

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